Punkig kampsång för 90-talister

Bandet Prematur från Luleå har hållit igång sedan 2016 och består idag av Emil Nilsson på gitarr och sång, Johanna Avergren – kör, Johan Engström – leadgitarr, Jonas Wassermann - Trummor och kör, samt Malin Arlid på bas. Ett band som bekräftar den positiva trenden i Norrbotten av att allt fler band är mixade i kön och att tjejerna inte helt självklart sjunger utan även spelar instrument.

Det som ger låten en extra twist är just att låten skriven av 90-talister om 90-talister bär stora spår av 90-talets populära genré trallpunk, ja ni fattar… En popigare variant av punk, oftast på svenska med band som De Lyckliga Kompisarna, Charta 77, Radioaktiva Räkor m.fl.

Jag får också en stor dos med Broder Daniel-vibbar, inte minst i introt och trummorna som marinerats i reverb.

Låten är också en hyllning till att hitta hem till punken och känns som om den skrivits med själ och hjärta. Emil Nilsson låtskrivare och en av frontfigurerna berättar:

”Jag ville skildra livet som 90-talist utifrån min och mina vänners upplevelser här i Luleå.

Det är som med alla andra låtar jag gör, en tanke, en upplevelse, något som behöver konkretiseras och skildras inom mina ramar och musiken är enligt mitt tycke det bästa forumet för det. Jag kände att vi 90-talister behöver en kampsång”.

Låten 90-talister spelades in under BD Pops årliga demovecka och släpptes under 2018. Under våren släpper Prematur EP:n ”Slutet” genom att släppa en låt i månaden med start i februari tills alla fem låtarna är ute. Siktet är också inställt på att spela så mycket som möjligt live, och de tar verkligen alla tillfällen i akt för att utvecklas som liveband. Håll utkik efter Prematur – ett band under utveckling med stor potential, driv och hjärta!