Popgruppen från Pajala är Veckans färsking

Pajala-popgruppen The Magnettes, som består av frontduon Rebecka Digervall och Sanna Kalla med producenten Tomas Bäcklund Tuneström, är tillbaka med nya singeln ”ANX”. Det är den första singeln från deras andra album som släpps senare i år.

Helt klart kommer du som hört bandet förut att känna igen The Magnettes sound med Sanna och Rebeckas karaktäristiska unisona sång i refränger och växelvisa insatserna under verserna. Ett smart drag som för mig alltid för mig fört tankarna till ABBA:s geniala upplägg, men också till punkens energi – att förenas i en melodi. Även kontrasten hos The Magnettes mellan de glada soundet och de ofta melankoliska och kaxiga texterna känns igen även i denna låt. Trion har verkligen en kompetens för att skriva låtar med stor hitpotential.

Det hårt arbetande bandet The Magnettes har profilerat sig som ett konceptband som inte lämnar något åt slumpen. De fans som lyssnar på sin musik via YouTube har också fått sitt lystmäte stillat då bandet i mitten av januari släppte en tillhörande video till ANX.

Videon är inspelad och producerad av Martin Åhlin som också står bakom den kommande dokumentärfilmen om bandet som planeras ha premiär 2020. En personlig och mänsklig dokumentärfilm som följer bandets medlemmar och deras omgivning i med- och motgång i livet och karriären. Medregissör till dokumentären är även Frida Thuneström Bäcklund som också är bandets stylist.