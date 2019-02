Vinst i första kvartafinalen mot AIK för Luleå/MSSK med 6-0

Matchen inleddes i ett högt tempo där Luleå/MSSK tog tag i taktpinnen men där AIK försvarade sig bra och fick ett friläge via Lisa Johansson men där Sara Grahn var med på noterna. Under SDHL har Luleå/MSSK imponerat i boxplay och när 1-0 gjordes genom Michelle Karvinen var de just i den spelformen. Målet kom till efter att en AIK-spelare slarvade i offensivzon och Michelle Karvinen fick ett friläge och gjorde inga misstag och satte pucken i vänsterkrysset. Målet gjorde att hemmalagets övertag blev mer markant och gästerna från Stockholm fick jobba i brygga. Efter halva spelade perioden utökade norrbottningarna sin ledning i powerplay genom Emma Nordin. Ett skott från blå avlossades och på tennis stod Emma Nordin rätt och 2-0 var ett faktum.

I andra perioden fortsatte Luleå/MSSK vara några snäpp bättre än sina motståndare och AIK hade de väldigt svårt att ens ta sig in i offensivzon. Istället utökade Luleå/MSSK sin ledning tre gånger om och siffrorna var 5-0 inför sista.

I den avslutande perioden kontrollerade hemmalaget sin ledning och AIK skapade inte några hetare målmöjligheter. Istället gjorde Luleå/MSSK 6-0 vilket också blev slutresulatet.

- Vi vet att AIK är ett tufft lag att möta så bara för att vi vinner stort idag så gäller de att njuta en liten stund och sen glömma de ganska fort, säger en nöjd tremålsskytt Emma Nordin