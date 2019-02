Han speglar sin uppväxt i musiken

Bakom Jimmy Saint står Jimmy Tikkanen, lulebo med finska rötter. Kanske känner ni igenom honom som gitarrist i Raised Fist sedan 2011?

I form av Jimmy Saint visar han däremot en annan sida:

– Jag har alltid älskat att sjunga och har levt ett liv varifrån jag har mycket att berätta. Det är sånger om både vackra och fula ting, i ett avskalat format där texterna får stå i fokus, berättade han för P4 Norrbotten förra året i samband med att han medverkade i P4 Nästa i Norrbotten 2018.

Låten The other side är en uppföljare till A Letter som han spelade i P4 Nästa, båda låtarna gör i texten upp med, och speglar olika perspektiv ur Jimmys uppväxt. Som en komplicerad relation till sin far i A Letter och här i The Other Side, där Jimmy problematiserar över sin relation till sitt sociala arv. Texterna är personliga och modiga och Jimmys egna beskrivning om vad de betyder för honom ger dem en djupare betydelse för mig.

Soundet kommer du som hört Jimmy Saints musik förut känna till. Jimmy har ett säreget rockigt uttryck oavsett om han spelar med full band, eller som flera säkert sett honom live under de senaste åren – solo med sin gitarr. Jimmy skapar musik som passar lika bra i den avskalade versionen som i denna studioversion med en full produktion. Det är ett kvitto på ett gott hantverk bakom låtskrivandet.

Under mars planerar Jimmy Saint att släppa en hel EP och redan på fredag kan ni lyssna på honom live i P4 Norrbotten i just den avskalade versionen.