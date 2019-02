Ingen lodjursjakt i år

– Vi hade så få föryngringar förra året, vi hittade bara 16 godkända föryngringar, det innebär att vi ligger under miniminivån för länet. Det innebär att vi måste dra i handbromsen, säger Anna Danell som är rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

2012 konstaterades runt 50 lodjursföryngringar i länet, sedan har det gått brant utför. Förra inventeringen hittade 16 föryngringar, vilket ligger under gränsen för den miniminivå som finns fastställd för länet. Men frågan är vad det beror på att det föds så få lodjur i länet.

2017 sköts det 16 på skyddsjakt och 8 under licensjakt, det kan vara så att det kommer en eftersläpning två år senare, säger Anna Danell.

Under en rad av år har det skjutits fler lodjur under skyddsjakt än under licensjakt. Men trotts att lodjursstammen ligger på en låg nivå så kommer det att finnas utrymme för skyddsjakt.

– Vi bedömer att det ska finnas ett visst handlingsutrymme om det dyker upp skadegörande individer, säger Anna Danell.