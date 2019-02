Albumdebut för Veckans färsking – efter 9 år

Å andra sidan har bandet tagit sig tid att testa olika vägar, olika sätt att skriva musik, spela och utforska olika ljudbilder. Från en mer städad modern countrypop där perfekt intonerade stämmor millimeteranpassas, till idag – där en retroinspirerad ljudbild där kollektivet lyfts fram och känslan är spontan och mer full av spelglädje.

The Chickpeas Band består av Lina Larsdotter, Elin Grunditz, Ida Nilsson och Emil Kårén. De bildades 2010, har släppt två EP:s och flertalet singlar och genomfört tågturnéer i Sverige och Europa. Albumet är producerat av The Chickpeas Band och Jonas Eriksson (John Ash Trips) och släpps i samarbete med BD Pop/DigiNorth.

Det som slår mig när jag lyssnar på skivan Dessert Lands i sin helhet är att The Chickpeas Band i dag känns som ett större band än någonsin. Större i den mening att de känns som fler än fyra då de nyttjat hela bandets potential och röster – inte minst genom att de delar på soloinsatserna på de olika låtarna och att körerna får blomma ut. Materialet i sin helhet är också mer varierande i stil och tempon – från bluesiga och släpiga titelspåret Dessert Lands, genom popiga ballader till allsångsvänliga uptempo-låten ”Be good or be gone”.

Det går inte att låta bli att lyfta fram Jonas Eriksson inverkan på bandets sound. Något som slår an tonen redan i första spåret, och även blir tydligt i ”Be good or be gone”. Samarbetet med Jonas beskriver bandet själva som att ”hitta hem” och jag tycker att det hörs i musiken som om bandets trivts både i studion och med sin tekniker – något som ger en hemtrevlig, genuin känsla i låtarna.

Dessert Lands är en roligt varierande, dynamisk debut att lyssna på!