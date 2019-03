Effektivt Luleå avfärdade jumbon

Efter 2–0 borta mot Timrå befäster de ledningen i SHL och förlänger sin segersvit till nio raka matcher.Vi har ett bra självförtroende, säger Luleås Niklas Rubin till C More. Serieledningen snodde de åt sig efter bortasegern mot Djurgården i förra omgången medan Färjestad förlorade mot Mora.



Nu hade de inga problem med att avfärda Timrå, som bröt sin förlusttyngda trend mot Rögle senast efter en 5–2-seger, men utan att övertyga.



Men Luleå var trots det otroligt effektiva. Blott tretton skott mäktade man avfyra efter två perioder – desto roligare för norrbottningarna var väl att två av dessa satt bakom Victor Brattström i Timråmålet.



Först inledde Niklas Olausson målskyttet i första, och sedan utökade Daniel Sondell med hjälp av stolpen sju minuter in i mittenperioden i powerplay.



- Det var en bra skymning, han (målvakten) såg inget, det var bara försöka hitta målet. Stolpe in händer väl ibland, säger målskytten till C More.



Segern var aldrig hotad. Niklas Rubin i Luleås kasse hade en bra lördagseftermiddag och fick hålla nollan när Luleå tog sin nionde raka seger. Hans första nolla i SHL.



- Det var en svår match, jag hade inte mycket att göra i de två första perioderna, det var lite mer i sista. Vi gör en fantastisk match. Det var en bonus att hålla nollan, säger målvakten.

