Musikeleverna i Boden fick hälsningar från ABBA

Eleverna som just nu förbereder sin slutproduktion och show "Abba – here we go again" fick en hälsning från Benny Andersson, tillsammans med autograferna från hela gruppen, ABBA.

Ellen Rutström är en av eleverna som fick ta emot hälsningarna från deras förebilder. Lärarna var minst lika glada.

Föreställningen har premiär i Boden den 14 mars.