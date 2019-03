Vardagsrealism med hög igenkänningsfaktor med Femöresvagnen

Att ta de små sakerna i vardagen och livet och lyfta in dem i musiken tycker jag är en av flera uppfriskande saker med Femöresvagnens musik - okomplicerat och naturligt. Det är helt klart de proggiga texterna och Adrians släpiga, ibland nästan nonchalanta sång som är två av bandets starka kännetecken när de släpper ny singel - vakna.

Bandet består av Adrian Lindberg – sång, gitarr, Lukas Backeström – gitarr, August Eriksson – bas, Johan Kalla – trummor och Gustav Afsahi på klaviatur som är ny medlem sedan sist vi möte Femöresvagnen här i P4 Norrbotten. Bandet debuterade 2017 med singeln Mammas Gata som de även deltog i P4 Nästa med under den våren, under hösten samma år återkom vi till bandet då vi lyfte fram deras låt Oumbärlig i samband med att bandet släppte en självbetitlade EP.

I låten Vakna, och i kommande släpp är retrokänslan vi hörde 2017 utbytt mot syntiga ljud, en betydligt mer elektronisk ljudbild och stort reverb. Hej då indieproggen och hej indiepop!

En helt klart lite överraskande vändning, men inte alls till bandets nackdel. Jag ser fram emot fler singlar som bandet lovat leverera under våren och sommaren fram till det utlovade albumet släpps. I skrivande stund är det oklart när, då den fortfarande är under arbete. Det är spännande med band som vågar ta nya vägar, vågar utvecklas och söka nya samarbeten. Och även om några av medlemmarna bor utanför Norrbotten just nu, hoppas vi att få se dem snart i Norrbotten igen!