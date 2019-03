Boden Handboll klara för kval!

Vilken dramatisk kväll det blev i Boden Arena... Fram och tillbaka, dramatik, känslor, svett och tårar. Ja, matchen mellan Boden Handboll och Heid hade allt.

Allt stod på spel i den sista omgången av SHE och Boden Handboll tog chansen att hålla sig kvar i högsta serien. Det i alla fall tills kvalet börjar. Matchen slutade med uddamålet till Boden och det efter att laget legat under med hela fyra bollar i paus och hälften in i andra var det fem.

Heid skulle dock tappa taktpinnen och momentumet svängde totalt över till Boden. Det skulle laget ta vara på mycket tack vare Emmy Nordmark som löste det mesta framåt den här kvällen. Men det var också en viss målvakt som stoppade allt. Nämligen Virginia Fernández.

Slutskedet av matchen bjöd på en dramatik utöver det vanliga... Matchen svängde konstant och båda lagen turades om att leda med en boll varje minut. Tillslut bestämde Boden Handboll att öka tempot och stänga igen bakåt och då kunde laget rycka till sig en två bollars ledning med endast en minut kvar på klockan. Heid reducerade men Boden Handboll vann matchen.

Boden är nu klara för kval då Kristianstad förlorade sin match mot Sävehof med klara siffror.