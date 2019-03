Förlust i en nagelbitare mot tabellettan Södertälje

I den första perioden lyckades Södertälje göra det svårt för hemmalaget att komma igång offensivt redan från start. BC Luleå lyckades ändå ge svar och förlorade med endast ett poäng.



Det blev gästerna som startade den andra perioden bäst. BC Luleås offensiv spelade mest ut på flertalet missade trepoängare och trots att man hamnat i ett underläge på elva poäng lyckades man ändå knappa in till 28 - 33 inför halvtid.



Det var inte mycket som gick BC Luleås väg i den tredje perioden. Efter nästan sju minuter spelade hade laget endast samlat ihop tre poäng samtidigt som gästerna öst på från sitt. Men norrbottningarna la in en högre växel i slutminuterna och reducerade till 41 - 49.



Atmosfären i hallen exploderade som berodde på norrbottningarnas insats som ändrade matchbilden. Efter fem minuter in på fjärde perioden var det Tim Kearneys trepoängare som tog laget till 56 - 55 och mot slutminuterna bytte lagen ledningen med varann. Orken räckte dock inte till hela vägen för hemmalagets del som fick se sig besegrade i seriens näst sista match.



– Vi går in i ett slutspel och får vi möta Södertälje så vet vi vad vi behöver göra för att vinna, säger lagkapten Tim Kearney.



BC Luleå 60 - 61 Södertälje Kings

( 13-14, 15 - 19, 13 - 16, 19 - 12)



LUL: Tim Kearney 13, Thomas Massamba 11, Corban Collins 9, Tavarius Shine 9, Denzel Andersson 7, Robert Gilchrist 6, Daniel Hansson 3, Anton Kobylak-Berglund 2.



SBBK: Martin Pahlmblad 18, Auston Barnes 16, Eric Adams 8, Toni Bizaca 6, Adam Ramstedt 6, Eric Garcia 5, Jonathan Person 2.