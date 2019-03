Luleå avslutar serien med vinst inför slutspelen

Norrbottningarna tycktes inte kunna få in bollen i korg under matchens inledande två minuter vilket resulterade i ett underläge på sju poäng. Då klev Chastity Reed fram som även genererade ett bonuskast som förvaltades väl. Hädanefter blev det Luleås tur att flyga som avslutade den första perioden med 19 – 12 för att sedan gå in mot halvtid med 43 – 23.



Ledningen utökades ytterligare i den tredje perioden och den förväntade vinsten blev aldrig hotad för Luleås del. Nu går norrbottningarna mot slutspel med start på söndagen den 24 Mars och det blir Högsbo som står för motståndet.

Luleå Basket 77 – 59 Uppsala Basket

(19 - 12, 24 – 11, 17 – 15, 17 – 21)



LUL: Mariá Felicová 14, Chastity Reed 11, Antonija Sandric 10, Felicia Ponturo 8, Chioma Nnamaka 8, Kristina Alminaite 8, Fanny Mosesson 6, Elin Lomgren 5, Precious Hall 4, Michaela KK Houser 3.

UPP: Erica Iderstål 14, Shereen Sutherland 13, Agnes Nordström 11, Elin Ekdahl 8, Ndey Ramou Jeng 4, Louise Ovner 4, Ellinor Holmberg 3, Quy Nuyen 2.

Publik: 867