Luleå Basket vinner slutspelets första match

Det blev gästerna från Göteborg som knep matchens första poäng. Hemmalaget gav svar men det blev ändå Högsbo som överasskade och vann den första perioden med 20-19.



Luleås Michaela KK Houser tog laget till 21-20 under de inledande minuterna på andra period. Trots att man nu såg ut att skjuta ifrån efter en ledning med 25 - 20 såg Högsbo ändå till att hålla sig tätt bakom och i slutminuterna fick Luleå återigen se sig ett poäng bakom med ställningen 37 - 38.



Under halvtidspausen såg Luleå fansen och laget även till att gratulera mästarna Luleå/MSSK som kom ut med sina hjälmar.



Den tredje perioden inleddes med ett högt tempo men hemmalagets misstag i både anfall och försvar bidrog till att Högsbo sköt ifrån med 8 poäng och befann sig i ledning mestadels av perioden.



– Vi tog inte hand om bollen, säger Luleås Chioma Nnamaka.



Dock gick norrbottningarna in i den fjärde perioden med 56-55 och tog sedan kontrollen när man sköt iväg till så mycket som 73-60. Göteborgarna lyckades knappa in i slutminuterna men vinsten var inte längre hotad för Luleå som vann med 83 - 76.



– Slutspelen är en helt ny säsong! Alla lag kommer att steppa upp för alla lag vill vinna!



Luleå Basket 83 - 76 Högsbo Basket

(19-20, 18-18, 19-17, 27-21)



LUL: Chastity Reed 21,Precious Hall 17, Antonija Sandric 14, Chioma Nnamaka 12, Anna Barthold 11, Michaela KK Houser 4, Mariá Felixová 4.



HÖG: Tiasha Gray 29, Alexis Hyder 17, Hanna Johansson 13, Cayla McMorris, 9. Ida Fredriksson 8.