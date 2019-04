Kärleken till barnen blev låt i P4 Nästa

Jonah Griks det vill säga Jonas Eriksson är född och uppvuxen i Älvsbyn, och bor sedan 2012 i Luleå.

Till P4 Nästa-låten I’ll come see you har han skrivit texten tillsammans med frun Sofia och det handlar om pojkarna Sixten, Ture och änglapojken Alfie i himlen – som också har inspirerat honom till många andra låtar.

När Jonas var liten fanns det alltid instrument hemma eftersom pappan spelade bas och gitarr. I skolan spelade Jonas trummor och det var roligt men han fastnade på riktigt för musik först när Led Zeppelin kom in i hans liv.

Förutom att spela solo är Jonas med i Lindvalls Lads samt i John Ash Trips, som vann P4 Nästa-finalen i Norrbotten 2018.

Den lokala finalen av P4 Nästa hålls på Ebeneser i Luleå 22 maj, klockan 17.