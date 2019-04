Björne debuterar med elektropop som ger mersmak

Veckans färsking är ny lokal musik i P4 Norrbotten. Fredrika Johansson står för urvalet och omdömena i texten är hennes. Har du synpunkter eller tips på musik som borde vara med, hör av dig till fredrika.johansson@sverigesradio.se

Är det Björnes okonstlade sångsättet i kontrast till så många kvinnliga röstakrobater, är det lågmälda flowet som står mot många producerade stjärn-dj-låtar eller den skönt naiva texten?

Anna Björne bakom artistnamnet ”Björne” är från Stockholm men flyttade till Norrbotten för att kunna fokusera på låtskrivandet på heltid. Anna beskriver sitt skapande och passioner så här:”Älskar att greja med musik o texter, det är det jag gör mest.

Och så älskar jag havet och skogen. Sitta och titta på himlen, havet, djuren, träden… och bara andas frisk luft. Men älskar också storstaden med all puls. Att bara gå omkring där. Annars skriver jag lite på en bok vid sidan av”

Högt upp i d blå är precis som titeln ger en hint av en låt om dagdrömmeri, men också och hopp och drömmar. Låten spelades in i samarbete med BD Pop under deras årliga demovecka tillsammans med producenten Tomas Bäcklund (the Magnettes) och gästproducenten Frithiof Stenvall (Tall Blonde) och musiker från Musikhögskolan i Piteå.

I slutet av maj beger sig Björne till Japan för en rad spelningar bl.a i Tokyo, Osaka och Kanasawa. Innan dess är målet att ytterligare en singel ska vara släppt. Inte illa för en dubbeldebuterande artist – både aktuell med sin första singel, och som Veckans Färsking här i P4 Norrbotten.