Oavgjort för Assidamerna i hemmpremiären

Det var gästerna Mallbacken som inledde matchen bäst och kontrollerade spelet bra men efter ca tio minuter så kom hemmalaget in i matchen och tog över mer och mer av spelet. Slarv i Mallbacken försvar gjorde också att ett skott utifrån av Assi anfallaren Rebekah O`Brien kunde stötas in i mål av Sanna Yliantilla på målvaktsretur. 1-0 stod sig in i halvtidsvilan efter att det var mest kamp ute på mittplan och lagen skapade få målchanser.

I andra halvlek var det så hemmalagets tur att slarva och kvitteringen kom i 48:e minuten efter ett misslyckat ingripande av hemmaförsvaret när Mallbackens Irvina Bajramovic höll sig framme på ett inspel från högerkanten. Ytterligare några fina djupledsbollar av gästerna som inte resulterade fick publiken se och Assi får nog vara glada över slutresultatet 1-1.