Assi kryssade igen

Assi startade matchen på ett kontrollerat sätt och rullade boll inom laget vilket också gjorde att man skapade en del chanser inledningsvis. Men efter 10 minuters spel flyttade gästerna Kalmar upp spelet och satte hög press på hemmalagets backlinje som hamnade i tidsnöd i varje uppspelsfas.

Men en snabb spelvändning där Fanni Pietikäinen skarvade bollen vidare på högerkanten mot en snabb Johanna Andersson som lyfte in den i straffområdet mot Sanna Yliantila som mötte bollen perfekt med pannan så hade hemmalaget skaffat sig ledningen i matchen när uret visade på 23 spelade minuter.

Kalmar fortsatte att dominera spelet på planen och på hörna kunde kaptenen Matilda Johansson Prakt kvittera till 1-1 i 37:e minuten.

I andra halvlek var det fortsatt dominans från gästerna och Matilda Johansson Prakt kunde nicka in en ribbretur i 59:e minuten och då såg det ut som att Assi skulle inkassera sin första förlust i serien. Med drygt tio minuter kvar fick Assi en frispark 10 meter utanför straffområdet och när Rebekah O'Brien lyfte in bollen revs en hemmaspelare ner och det blåstes för straff. Rebekah O'Brien placerade säkert in bollen bakom Fanny Lund i Kalmarmålet och fastställde slutresultatet till 2-2.