Jakten på säsongens första vinst fortsätter för Boden BK

Hemmalaget lyckades tidigt under inledningen skapa två chanser som gick strax utanför målramens gränser. Den starka inledningen höll sig kort då gästerna kom igång med sitt spel. Bodensarna pressades ner och vid matchminut 30 nickade västerbottningarnas Linus Sahlin in till 0-1. Gästerna behöll ledningen in till andra halvlek.



– Frustrerande att vi inte lyckades få in några bollar, säger tränaren Tomas Eriksson om första halvleken.



I den andra halvleken ändrades matchbilden till Bodens fördel. Man dominerade bollinnehavet och skapade mer mot halvlekens sista tjugo dock räckte det inte för en kvittering. Slutresultatet blev 0-1.



– Vi måste ta vara på lägena bättre och vara mer desperata i straffområdet, hävdar tränaren Tomas Eriksson.