Anything Else! är tillbaka med en ny modern schlager

Veckans färsking är ny lokal musik i P4 Norrbotten. Fredrika Johansson står för urvalet och omdömena i texten är hennes. Har du synpunkter eller tips på musik som borde vara med, hör av dig till fredrika.johansson@sverigesradio.se.

Trion Anything Else! från Gällivare/Luleå är tillbaka med ny musik. Bandet som består av Carolin Rynbäck, Jonathan Norman och Simon Lundmark bildades 2007, lades ner efter gymnasiet men sedan återupptogs det gemensamma låtskrivandet efter tio år.

De debuterade här i P4 Norrbotten med första singeln "Perfekt Lullaby" för ganska exakt ett år sedan. Sedan dess har de hunnit släppa två till singlar, och nu är det tillbaka hos oss med rykande färska "Just One More Heartbeat".

Precis som tidigare släpp är detta som en kärleksförklaring till allt som kännetecknar en modern schlagerlåt. Starten av låten är dessutom stilstudie med klassiska influenser från ABBAs musik – ett melodiöst, ensamt piano och Carolin dubbade röst i lågt läge.

Jag tycker att det märks att detta är ett band och låtskrivande som drivs av lust och skaparglädje. Inte minst i de stämmor som flätar in i varandra och kreativa små körinsatser lite här och var.

Just One More Heartbeat är en popballad med en alldeles lagom dos elektroniska influenser för att fungera för en bred publik, och jag skulle utan tvekan kunna tänka mig denna trio kan stå i greenroom som låtskrivare i Melodifestivalen om några år, om de vill.

Fler låtar är på gång från bandet, och under sommaren blir det nog några livespelningar – så håll utkik efter Anything Else!