Man misstänks för olaga hot – ska ha avlossat skott

Vid 23:45 under fredagskvällen fick polisen in ett larm från någon som hört en person avlossa skott från ett skjutvapen utanför Överkalix. Polisen åkte till platsen och mannen greps misstänkt för olaga hot. Han blev senare anhållen men släpptes under söndagen.

– Jag har inga uppgifter om vem han ska ha hotat, säger RLC Befäl Erik Backlin.