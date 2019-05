Nu i P4: Vem vinner P4 Nästa Norrbotten?

Så röstar du: Skicka ett sms med texten p4norr [mellanslag] röstningskoden för din favorit till nummer 722 50 (Kostnad: 1kr/röst + eventuell trafikavgift).

Du kan rösta max 10 gånger per abonnemang och röstningsomgång, och det går bra att fördela rösterna på olika bidrag.

Det antal röster du bidrar med registreras i röstningssystemet under förutsättning att du angett rätt röstningsnummer och prefix när du röstade.

Resultatet i P4 Nästas lokala finaler och riksfinal avgörs av publikens sms-röster, kombinerade med en jurygrupps. Rösterna omvandlas till poäng utifrån inbördes placering i respektive röstningsgrupp och vägs sedan samman till ett gemensamt poängresultat från publiken och juryn.

Låtarna som tävlar är:

1. Julma - Om du bara hade lyssnat (röstningskod: låt1)

2. Rommish - Tusen & En Natt (röstningskod: låt2)

3. Jimmy Saint - Under water (röstningskod: låt3)

4. Ebba Bergkvist - Alright (röstningskod: låt4)

5. Jonah Griks - I’ll come see you (röstningskod: låt5)