Handlingsförlamning vid hjärtinfarkt försenar vården

Känslan av handlingsförlamning som kan uppstå när hjärtinfarkten slår till gör att man kan vänta väldigt länge med att söka vård.

I en enkät deltog mer än 300 svenska patienter som behandlades för sin första eller andra hjärtattack. Då upptäcktes liknande reaktioner bland de patienter som hade väntat i över 12 timmar med att söka hjälp.

– De svarade att de inte förmådde göra något när de fick sina besvär, att de inte visste vad de skulle ta sig till. Det är som att de blev paralyserade. Istället för att ringa ambulansen kan de uppleva en handlingsförlamning vilket gör att det dröjer innan de söker vård, berättar sjuksköterskan och forskaren Carolin Nymark vid Karolinska institutet.

Orsaken till att vissa tappar kontrollen över sig själva på det här sättet har hon ingen förklaring på idag. Men hon vill gärna följa upp upptäckten.

– Jag skulle vilja fortsätta att titta på hur vi kan använda patienternas svar till deras egen nytta vid en eventuell ny hjärtinfarkt, säger hon.

Ett sätt kan vara att vårdpersonalen pratar med patienterna om symtomen och upplevelsen vid hjärtinfarkten.

– Då kan vi förhoppningsvis ge patienterna svar på hur de lättare ska kunna känna igen sina symtom och vara mer handlingskraftiga och söka vård snabbare. Ju tidigare man söker vård desto bättre är det för den enskilda personen.

Referens: Carolin Nymark et al. Inability to act was associated with an extended delay prior to care-seeking, in patients with an acute myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing 28 maj 2019. DOI:10.1177/1474515119844654