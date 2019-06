101 filmer du inte vill missa från 2000-talet

Bästa filmerna år 2000 MICHEL EULER/AP Topp 5 Älskade hundar Regi: Alejandro Gonzales Inarritu Dancer in the dark Regi: Lars von Trier Memento Regi: Christopher Nolan Unbreakable Regi: M Night Shyamalan In the mood for love Regi: Wong Kar-Wai

Bästa filmerna år 2001 STUART RAMSON/AP Topp 5 Harry Potter och de vises sten Regi: Chris Columbus Sagan om ringen Regi: Peter Jackson Spirited away Regi: Hayao Miyazaki, Kirk Wise Donnie Darko Regi: Richard Kelly Ingenmansland Regi: Danis Tanovic

Bästa filmerna år 2002 PONTUS LUNDAHL/TT Nyhetsbyrån Topp 5 Morvern Callar Regi: Lynne Ramsay Lilja 4-Ever Regi: Lukas Moodysson Mannen utan minne Regi: Aki Kaurismäki Timmarna Regi: Stephen Daldry Guds stad Regi: Fernando Meirelles

Bästa filmerna år 2003 LIONEL CIRONNEAU/AP Topp 5 Old Boy - Hämnden Regi: Park Chan-wook Elephant Regi: Gus Van Sant Mystic River Regi: Clint Eastwood Återkomsten Regi: Andrey Zvyagintsev De barbariska invasionerna Regi: Denys Arcand

Bästa filmerna år 2004 Andrew Medichini/AP Topp 5 Barnen som inte fanns Regi: Hirokazu Kore-eda Lemony Snickets berätelse om syskonen Baudelaires olycksaliga liv Regi: Brad Silberling Det levande slottet Regi: Hayao Miyazaki Järntrean Regi: Kim Ki-duk Mot väggen Regi: Fatih Akin

Bästa filmerna år 2005 LUIGI COSTANTINI/AP Topp 5 Grizzly Man Regi: Werner Herzog Barnet Regi: Jean-Pierre och Luc Dardenne Mitt hjärtas förlorade slag Regi: Jacques Audiard Brokeback Mountain Regi: Ang Lee The constant gardener Regi: Fernando Meirelles

Bästa filmerna år 2006 Staffan Löwstedt / SvD / TT Topp 5 Little Miss Sunshine Regi: Jonathan Dayton, Valerie Faris De andras liv Regi: Florian Henckel von Donnersmarck This is England Regi: Shane Meadows Pans Labyrint Regi: Guillermo del Toro Babel Regi: Alejandro G. Iñárritu

Bästa filmerna år 2007 Carolyn Kaster/AP Topp 5 A guide to recognizing your saints Regi: Dito Montiel Zodiac Regi: David Fincher Fjärilen i glaskupan Regi: Julian Schnabel I´m not there Regi: Todd Haynes Försoning Regi: Joe Wright

Bästa filmerna år 2008 Topp 5 Låt den rätte komma in Regi: Tomas Alfredson De ofrivilliga Regi: Ruben Östlund The Dark knight Regi: Christopher Nolan Slumdog millionaire Regi: Danny Boyle Waltz with Bashir Regi: Ari Folman

Bästa filmerna år 2009 THIBAULT CAMUS/AP Topp 5 En profet Regi: Jacques Audiard Det vita bandet Regi: Michael Haneke District 9 Regi: Neill Blomkamp Mary & Max Regi: Adam Elliot Coraline och spegelns hemlighet Regi: Henry Selick

Bästa filmerna år 2010 Andrew Medichini/AP Topp 5 Blue Valentine Regi: Derek Cianfrance Black swan Regi: Darren Aronofsky The King´s speech Regi: Tom Hooper Nawals hemlighet Regi: Denis Villeneuve Armadillo Regi: Janus Metz

Bästa filmerna år 2011 Francois Mori/AP Topp 5 Vi måste prata om Kevin Regi: Lynne Ramsay Carnage Regi: Roamn Polanski Margin Call Regi: J.C. Chandor The cabin in the woods Regi: Drew Goddard Super 8 Regi: J J Abrams

Bästa filmerna år 2012 Chris Pizzello/AP Topp 5 Stories we tell Regi: Sarah Polley Les Miserables Regi: Tom Hooper Searching for Sugar Man Regi: Malik Bendjelloul Beasts of the southern wild Regi: Benh Zeitlin Moonrise Kingdom Regi: Wes Anderson

Bästa filmerna år 2013 Fox Movies. Topp 5 The secret life of Walter Mitty Regi: Ben Stiller Känn ingen sorg Regi: Björn Stein och Måns Mårlind The lunchbox Regi: Ritesh Batra Snowpiercer Regi: Bong Joon-Ho Prisoners Regi: Denis Villeneuve

Bästa filmerna år 2014 Chris Pizzello/AP Topp 5 Birdman Regi: Alejandro G. Iñárritu Wild tales Regi: Damián Szifron Leviathan Regi: Andrey Zvyagintsev Turist Regi: Ruben Östlund Tusen bitar Regi: Stefan Berg och Magnus Gertten

Bästa filmerna år 2015 UIP. Topp 5 Chappie Regi: Neill Blomkamp Room Regi: Lenny Abrahamson Victoria Regi: Sebastian Schipper Under sanden Regi: Martin Zandvliet Louder than bombs Regi: Joachim Trier

Bästa filmerna år 2016 Lucky Dogs. Topp 5 Moonlight Regi: Barry Jenkins La La Land Regi: Damien Chazelle Min pappa Toni Erdmann Regi: Maren Ade Frantz Regi: François Ozon Your name Regi: Makoto Shinkai

Bästa filmerna år 2017 Topp 5 Three Billboards outside Ebbing, Missouri Regi: Martin McDonagh Sameblod Regi: Amanda Kernell Phantom Thread Regi: Paul Thomas Anderson 120 slag i minuten Regi: Robin Campillo The killing of a sacred deer Regi: Yorgos Lanthimos

Bästa filmerna år 2018 TriArt. Topp 5 Shoplifters Regi: Hirokazu Koreeda Bränd Regi: Chang-dong Lee The Favourite Regi: Yorgos Lanthimos Blackkklansman Regi: Spike Lee Utöya Regi: Erik Poppe