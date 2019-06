Så mycket skog brann i Norrbotten 2018

Den torra och varma sommaren 2018 medförde omfattande skogsbränder i hela landet. Tolv kommuner i landet drabbades av skogsbränder som omfattade över en miljon kvadratmeter i fjol, eller 100 hektar.

Det visar ny statistik från MSB som Nyhetsbyrån Siren sammanställt. Värst drabbades Ljusdal. Där brann över 100 miljoner kvadratmeter skog – eller cirka 10.000 hektar – i fjol.

I Norrbotten drabbades Jokkmokk hårdast där 4 864 234 kvadratmeter skog brann, vilket gör kommunen till det sjätte mest branddrabbade området i landet. Totalt brann 6 252 594 kvadratmeter i Norrbotten.

Räddningstjänsten ryckte i fjol ut på över 4.400 larm om skogsbränder i landet, vilket är den överlägset högsta siffran under den senaste tioårsperioden.

Många av bränderna under torkan i fjol uppstod till följd av gnistor från tåg och en successivt utbyggd infrastruktur och ledningsnät bjuder på en rad utmaningar framöver, enligt MSB.

– Det är ett framtidsfenomen som vi måste titta närmare på. Sannolikt kommer det behövas en rad förebyggande strukturella åtgärder i vår miljö. SMHI flaggar samtidigt för en fördubbling av antalet dagar med hög brandrisk som en följd av klimatförändringarna, säger Leif Sandahl brandingejör på MSB till Nyhetsbyrån Siren.

2006, 2014 och 2018 är de tre år under 2000-talet som haft störst registrerad avbränd areal i landet.

