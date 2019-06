Fordonsbrand spred sig till villa i Boden

Branden spred sig under taken på villan och räddningstjänsten har nu fått riva bort taket för att kunna släcka elden, som ännu inte var helt under kontroll vid 22:30.

Larmet om branden kom in till räddningstjänsten 21:41 och de har elva personer, två släckbilar, två tankbilar, samt terrängfordon på plats som jobbar med släckningsarbetet.

Även ambulans är på plats, men ingen person har behövt uppsöka sjukvård.