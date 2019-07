Revanschsuget Assi vann på hemmaplan

Redan i matchinledningen såg man att det var ett revanschsuget hemmalag efter den snöpliga förlusten i senaste omgången mot Borgeby. Och det tog inte mer äm fem minuter innan Assi:s bästa målskytt Sanna Yliantilla hittat nätet bakom Brommapojkarnas målvakt Josephine Frigge.

Trots stort spelövertag och sju hörnor i den första halvleken så fick man nöja sig med 1-0 i halvtid.

I andra halvlek bjöd man in gästerna mer och mer i matchen och med hjälp av den kraftiga medvinden hade det kunna sluta olyckligt för Assi.

Men det var ett oeffektivt BP som inte förmådde att skapa några riktigt vassa lägen förutom på tilläggstid när man träffade stolpens utsida i matchens sista anfall.

Hemmatränaren Kenneth Pääjärvi kan efter att han kom in i laget på tio matcher visa upp ett fint resultat med fem segrar, fyra oavgjorda och blott en förlust och han var förstås nöjd. Assi IF som klättrar upp till en sjätte plats i tabellen kan nu pusta ut under sommarvilan.