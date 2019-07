Klimakteriebesvär tycks minska med styrketräning

I studien har forskarna undersökt sambandet mellan styrketräning och klimakteriebesvär. Studien visar att styrketräning två till tre gånger i veckan kan minska besvären med vallningar och svettningar i klimakteriet.

Tidigare studier, som tittat på motion i allmänhet och minskade vallningar har hittat vissa, men inte samma tydliga samband. Det berättar Emilia Berin, doktorand inom obstetrik och gynekologi och huvudförfattare till studien.

– Ett problem med tidigare studier är att det har blandats lågintensiv träning som stavgång med mer konditionskrävande träning. Och då kan det vara svårt att veta eftersom det inte blir en standardiserad belastning, säger hon och fortsätter:

– Sedan är det ingen som har testat specifikt styrketräning. Och vi vet inte om det är specifikt just det som har effekt. Sannolikt så är det väl så att träning av en viss intensitet och belastning kan ha en effekt också det.

Men hur kan man veta att det är just styrketräningen som påverkat förloppet? De deltagande personerna kanske hade fått minskade problem också utan träningen?

– Vi har haft en kontrollgrupp. De deltagande kvinnorna lottades då till att dels träna styrketräning och dels att köra på som vanligt i livet. Och vi kan då se att det bara är deltagarna i den styrketränande gruppen som har fått minskade vallningsbesvär.

I studien deltog 58 kvinnor och medelåldern var 55 år.

Referens: Berin et al. "Resistance training for hot flushes in postmenopausal women: A randomised controlled trial". Maturitas, 2019. Doi: https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2019.05.005