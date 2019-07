Polisen sammanfattar Luleå hamnfestival som lugn

Generellt bedömer polisen att berusningsnivån varit lite lägre än tidigare år, speciellt bland de unga.

Däremot blev det trångt om utrymmet nere vid norra hamn under lördagen. På samma ställe som under fredagsnatten blev det trängsel i passagen mellan tälten utanför färjan. Polisen fick vid några tillfällen be personer i den stillastående kön att backa undan för att andra inte skulle bli klämda.

Sammanfattningsvis har 19 personer omhändertagits med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB. Fyra av de var minderåriga och överlämnades till socialtjänsten eller en förälder.

Nio personer har avvisats eller avlägsnats från området.

Dessutom kan två fall av misshandel enligt polisen knytas till festivalområdet.

Polisen fick också ta om hand och ta ifrån alkohol från fem ungdomar. Man har också lämnat in två orosanmälningar till socialnämnden då det finns misstanke om att barn far illa.

För övrigt framhåller de som varit kommenderingsansvariga att samarbetet med räddningstjänsten, ambulans, socialtjänst och ordningsvakter har fungerat mycket bra.