Ytterligare en person anhållen efter bråket på Ormberget

Under dagen meddelar Polisen att de frihetsberövat ytterligare en person efter bråket som skedde under tisdagen på Ormberget.



Två män i 20-årsåldern sitter anhållna sedan tidigare och under dagen idag meddelade polisen att de frihetsberövat ytterligare en person. Polisen i Luleå meddelar att åklagaren under helgen kommer ta ställning till om de tre männen ska begäras häktade.