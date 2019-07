Förlängt vattenstopp i Överkalix

I byarna Nybyn, Vännäsberget och Gyljen är vattnet till och med avstängt helt.

Tanken var att vattnet skulle dras igång idag igen men nattens åskoväder har gjort att vattnet inte kunnat fyllas på under natten som planerat, skriver kommunen på sin hemsida.

Istället kommer räddningstjänsten att åka ut med vatten två gånger per by under söndagen.

Fler byar kan komma att beröras under dagen.