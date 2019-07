Kalldusch för Piteå IF i damallsvenskans omstart

Det var hemmalaget Piteå som var hetast inledningsvis och skapade flera fina chanser främst genom Madelen Janogy som var hårt uppvaktad av Örebro försvaret vilket gjorde att det blev lite mer ytor för anfallskompisarna Nina Jakobsson och Cecilia Edlund.

Men när lägena gavs så fanns Örebro målvakten Danielle Rice på sin post och kunde plocka ner bollarna, när dryga halvtimmen var spelad fick Örebro ett jätteläge att göra matchens första mål genom Heidi Kollanen men en kvalificerad räddning av Cajsa Andersson gjorde att det var mållöst i halvtid.

I andra akten såg man tydligt att Örebro pratat om att få in bollarna mellan Piteås backlinje, och det var också på det sättet första målet kom i den 54 minuten när ett långt inlägg från höger hittade pannan på Heather Williams som fick en bra träff och bollen gick in under ribban otagbart för hemma målvakten.

Andra målet kom till på samma sätt men nu var det Kayla Braffet som fick en drömträff på volly och det var nog årets mål så här långt på LF Arena. Piteå gjorde snabbt två offensiva byten men spelarna hade knappt kommit in på planen innan Örebro punkterade matchen när Jonna Dahlberg fick bollen till skänks av hemmamålisen Cajsa Andersson och kunde lobba in 3-0 som också blev slutresultatet.