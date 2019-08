Världsarv kan bli en börda för små kommuner

Det gäller till exempel Övertorneå kommun, där en av mätpunkterna i världsarvet Struves meridianbåge ligger.

– Det här världsarvet är unikt så tillvida att det är unikt otillgängligt, säger Leif Häggbo, koordinator för kultur och fritid i Övertorneå kommun.

Enligt Leif Häggbo är det inte realistiskt att en liten kommun som Övertorneå ska hålla ett världsarv under armarna under all evig framtid.

Och nu föreslår också Riksantikvarieämbetet i en utredning att staten måste ta ett större ansvar för världsarven i Sverige. Det krävs en nationell, enhetlig strategi för Sveriges femton världsarv, menar man.

Idag har världsarven helt olika förutsättningar när det gäller skötsel och tillgänglighet.