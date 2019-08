Utlämnande och melankoliskt med Andreas Selberg

Veckans färsking är ny lokal musik i P4 Norrbotten. Fredrika Johansson står för urvalet och omdömena i texten är hennes. Har du synpunkter eller tips på musik som borde vara med, hör av dig till fredrika.johansson@sverigesradio.se.

I början av 2018 lyfte vi fram Andreas Selberg debutsingel I'm Yours. Andreas är trummisen som då tog klivet fram till micken med egna låtar, och greppade gitarren. Nu är han äntligen tillbaka med ny singel, och även snart ett helt album ”Love, Graveyards And Desolated Places”. Andreas har valt att arbeta med producenten och ljudteknikern Jonas Eriksson (John Ash Trips/Jonah Griks) för att spela in och färdigställa albumet.

Inspirationen för sitt låtskrivande kommer helt öppet och ärligt mycket från Andreas ungdomsidol och numera även vän Kristofer Åström – ett samband som inte går att utesluta att nämna som också tydligt hörs.

Embryot som till sist blev låten February 12, är faktiskt den första låt som Andreas skrev, redan 2003. Men under åren fram till i dag har den givetvis utvecklats, fått en annan innebörd, delvis ny text och även ny titel. En låt om gamla relationer berättar Andreas och vi kan väl gissningsvis anta att det inte enbart var goda sådana?

Andreas har en förmåga att skriva enkla, raka låtar med utlämnande personliga texter. Det är en konst att våga lita på att det enkla håller, vilket jag tycker det gör här. Detta bidrar nog till att det händer något, i alla fall i mig när jag lyssnar på February 12 – både lite obekvämt ärligt och bekvämt härligt känslomässigt. Hoppas låten även påverkar dig som lyssnare, så där som musik kan göra på ett unikt sätt!