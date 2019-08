Efter uppmärksammat fall – socialförvaltning polisanmäls

Anmälningarna har rasat in till IVO efter att en fyraårig flickas familjehemsplacering avslutats under ifrågasatta former. Flickan hade sedan hon var nyfödd varit placerad i ett familjehem i Skellefteå kommun eftersom de biologiska föräldrarna var för unga.

Efter att tingsrätten beslutat att vårdnaden inte skulle tillfalla familjehemmet ville den biologiska pappan ta över vårdnaden och en situation uppstod som av anmälarna beskrivs som hastig och uppslitande för flickan och hennes familjehem. Och nu väljer alltså familjehemmets advokat att lämna in en polisanmälan.

– Den här situationen är jättekonstig. Hur en socialnämnd kan agera stick i stäv mot vad som är bra för flickan, säger advokaten Jörgen Frisk som kommer lämna in polisanmälan innan helgen.

P4 Norrbotten har varit i kontakt med socialnämndens ordförande och socialchefen i Piteå kommun. Båda meddelar att de inte har några kommentarer.