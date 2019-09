Nytt äldreboende med 80 platser ska byggas i Haparanda

Den styrande koalitionen – Centerpartiet, Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna – är överens med det största oppositionspartiet Socialdemokraterna, om att det behövs ett nytt äldreboende i kommunen.

– Vi har fattat beslut om att bygga ett nytt äldreboende med 80 platser. Vi har också satt igång byggnationen av ett nytt trygghetsboende, säger Sven Tornberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

När kommer det att vara klart för inflyttning?

– Det nya trygghetsboendet är under full byggnation med 20 lägenheter. Det ska bli klart under nästa år om allt går som på räls. Äldreboendet är under upphandling nu, så under 2022 är planen att det ska vara färdigt.

Nina Pörhölä (S), gruppledare, säger att det som framöver kan leda till debatt är frågan om hur det nya äldreboendet ska drivas.

– Vi vill inte att det ska hamna hos privata entreprenörer, utan vi vill att kommunen ska ha det. Men vi har också tittat på en annan form av boende där man har en förening och som jag har förstått koalitionen så är vi ungefär inne på lite samma tankar kring det, säger Nina Pörhölä.

Så äldreomsorgen har inte, på samma sätt som skolan, blivit en stridsfråga i Haparandapolitiken?

– Nej, inte ännu i alla fall, säger Nina Pörhölä.