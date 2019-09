Veckans färsking blandar poesi och musik

Veckans färsking är ny lokal musik i P4 Norrbotten. Fredrika Johansson står för urvalet och omdömena i texten är hennes. Har du synpunkter eller tips på musik som borde vara med, hör av dig till fredrika.johansson@sverigesradio.se.

Bandet IMAGO bildades 2017 av Julia Sandberg, William Nordlund och Siri Wallentén i Piteå. Vännerna som träffades under studier vid Musikhögskolan upptäckte sin gemensamma kärlek för poesi och musik, och började att tonsätta verk av svenska diktare.

Tillsammans gjorde de en djupdykning in i Karin Boyes textskatt, mycket tack vare en gammal diktsamling av Boyes texter som tidigare ägts av Siris farmor. En bok som var fylld med farmoderns understrykningar och kommentarer i blått bläck.

I september gav IMAGO ut albumet Ikväll har himlen ingen skrud, elva låtar med tonsatta dikter av Karin Boye, varav denna veckas färsking Sköldmön är en av dem.

Trions instrumentala grund finns i gitarr, piano, sång och tvärflöjt - men kompletteras på albumet av bland annat banjo, lapsteel, tramporgel och stråk.

Sången är stämningsfull och ofta med vackra stämmor som förstärker textens karaktär i melodi och arrangemang.

Att ge sig på att tonsätta Boyes dikter är kaxigt, kanske en del skulle kalla det rent dumdristigt. Men IMAGO gör det med en nyfikenhet, värme och respekt. De tar hennes ord in i musikens värld 2019 och ger dem ytterligare, och en ny dimension. Det känns inte heller högtravande eller för pretentiöst, som det lätt kan låta när en skriven in att någon tar sig an en stor diktare. Snarare jordnära och med en personlig prägel av tre unga, lovande musiker och låtskrivare.