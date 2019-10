Mikael Lekfalk försvarar inköp av egen mentor

Mikael Lekfalk har köpt en mentorstjänst från konsultbolaget Resultatfabriken consulting AB. I avtalet med det Uddevallabaserade företaget tillkommer också kostnader för resor och logi.

I ett mejl till oppositionspolitiker i kommunfullmäktige hävdar Lekfalk, vars månadslön är drygt 107 000 kronor i månaden, att mötena med konsulten varit nödvändiga för att han ska kunna utföra sitt uppdrag:

"Resultatfabriken är en av Sveriges bästa företags- och organisationsutvecklare. Det kostar. Men min absoluta slutsats är att det är värt pengarna", skriver han bland annat i brevet. Kommunchefen hävdar vidare att lärdomarna från konsultmötena – en och en halv dag i månaden – gör att kommunen sparar långt mer pengar än vad tjänsten kostat – 30 000 kronor i månaden, sen juni 2018.

Mikael Lekfalk har lovat att återkomma med en kommentar under dagen.

Socialdemokratiska kommunalrådet Niklas Nordström har meddelat att han inte vill ge någon kommentar innan han fått mer information.

Brevet i sin helhet:

"Rubriken som SVT använder 'Kommundirektören tar in personlig mentor – kostnad: 20 000 kronor per dag' är lite missvisande. Trist, skapar bara en negativ bild när det egentligen handlar om något helt annat. Jag vill ge er lite mer information om vad detta handlar om. Bifogar avtalet som löper ut 20191231. Självklart svarar jag på frågor kring detta på Kommunstyrelsen den 7 oktober. Avtalet kommer inte att förnyas, däremot så kommer jag att se till att en del i vår kommande upphandling, gällande ledarutveckling, ska innehålla strategisk rådgivning för mig, VD för moderbolaget och förvaltningschefer. Vi är inte vana att arbeta så här, men min övertygelse är att det är en förutsättning för att vi ska lyckas med våra uppdrag som chefer i Luleå kommunkoncern.

I min roll som koncernchef så ingår uppdraget att ta Luleå kommun och dess bolag in i framtiden. Vi har ca 7 000 medarbetare i vår organisation. Vi har, som ni vet, stora utmaningar med höga kostnader, arbetskraftsbrist och en organisationskultur som inte är innovativ. Dessutom måste vi hantera en situation med många år av inaktivitet, ett läge vi ärvt och som är kärvt. Kort sagt, mycket måste förändras. Självklart deltar jag aktivt i de nätverk som står till buds, som SKL:s kommunchefsnätverk. Men det räcker inte på långa vägar, jag måste precis som andra kommundirektörer i större kommuner och företagsledare i stora koncerner ta råd från externa personer. Vissa finns i mitt nätverk, andra upphandlar vi. Egentligen inget konstigt i det.

Resultatfabriken är en av Sveriges bästa företags- och organisationsutvecklare. Det kostar. Men min absoluta slutsats är att det är värt pengarna. Nedan kommer exempel på vad vi åstadkommit hittills:

Vi kommer inte att upphandla ledarskaps- och organisationskonsulter som vi godtyckligt gjort under alla år. Mycket kan vi organisera internt med våra egna chefer och ledare, det vi ska upphandla ska vara riktigt bra och ha ett tydligt syfte. Här kommer vi att spara mycket pengar. Vi har så otroligt mycket att lära av framgångsrika företag kring ledarutveckling. Kan vi fånga några saker så kommer det att göra stor skillnad. (Det handlar om betydligt mer pengar än detta konsultarvode).

Jag och förvaltningscheferna får tillgång till helt andra nätverk och ledare som gjort samma resa vi är inne i.

Råd, inspel och erfarenhet som vi i ledningen behöver för att förstå hur man får en stor organisation att ställa om till ett helt nytt läge gällande innovation, effektivisering, arbetskraftsbrist och kulturförändring.

Kommunkoncernens ledningsgrupp har arbetat tillsammans med Resultatfabriken för att göra en strategi för vårt genomförande.

Jag själv i min roll som kommundirektör har haft enorm nytta för att bli bättre i min roll.

Avtalet som är upprättat kostar:

2018 uppgår till 7*30 tkr = 210 tkr (juni-dec)

2019 uppgår till 12*30 tkr = 360 tkr (jan-dec)

Det här är skattepengar, mycket pengar. Men jag skulle vilja påstå att rätt rubrik på SVT:s inslag är 'Kommundirektören gör ett smart drag och tar in Sveriges bästa organisationsutvecklare – kostnad: 1 000 kr per dag under 18 månader. Kommunen sparar stora pengar'

Jag förväntar mig inte att ni alla delar min analys men jag vill att ni ska få ta del av hur jag tänker."