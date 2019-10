SM i breaking avgjordes i Luleå

SM i Break har arrangerats sedan år 1995, men i år var enligt arrangören Jouni Vesa, första gången tävlingarna hölls ovanför Stockholm.

– Det var på tiden att det kom upp till Norrbotten, säger han.

Totalt avgjordes fem kategorier under Breaking-SM: Junior, Power, Old but gold, Solo och Crew.

En av SM-vinnarna var Jacob Börlin, från Luleå, som vann kategorin solo.