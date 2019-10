Polis och helikopter i jakt på biltjuv

Det var under kvällen som mannen hoppade in i en bil utanför Godisarenan i Boden och körde iväg när bilägaren skulle in i butiken. I bilen fanns gods som tillhörde bilägaren. Flera patruller kallades in och med hjälp av en helikopter kunde mannen senare gripas.

Polisen har gjort en husrannsakan i närheten av där bilen hittades, men om man hittat bilägarens saker är ännu oklart. Den gripne mannen misstänks nu för tillgrepp av fortskaffningsmedel.