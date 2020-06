Flera bränder i Norrbotten under torsdagen

Två bränder på vardera fyra hektar bekämpades i Bergträsket och Vidsel i Älvsbyn, den senare i otillgänglig mark. Släckningsarbetet fortsatte under kvällen och bränderna är nu under bevakning.

En brand som startade under onsdagskvällen i Hakkas i Gällivare blossade upp igen under dagen men är nu under kontroll. Och en brand i Muddus nationalpark är under kontroll och bevakas.