Därför är det slut på hål i väggen hos Skatteverket

Nu har de flesta fått hem sin deklaration i brevlådan och tidigare har man kunnat lämna sin deklaration till Skatteverket genom ett hål i väggen, direkt in till skatteverket. Men nu är det slut med det.

– Vi som myndighet jobbar ju mot digitalisering men sedan är det en säkerhetsåtgärd. Folk kan kasta in brandfarliga ämnen i brevlådorna och viktiga papper kan förstöras, säger Hanna Öberg.

Det går dock att deklarera på papper även i år men då får man lämna in sin deklarartion till Skatteverket under kontorstid eller skicka den via vanlig post.