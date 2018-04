Rimsbo-net

Tätort för tätort, by för by, kommer att få fiberbaserat bredband. Varenda stuga kommer bli hypermodern, ständigt uppkopplad och försedd med nya smarta digitala lösningar. Snart kommer alla i Bollnäs Kommun att kunna ha högupplöst videokonferens och boka tvättstugan med ett smart chip. Utom i Rimsbo. Kommunens mål att bygga fiber i varenda by blev för dyrt när det skulle genomföras i verkligheten. Så kommunen bestämde att Rimsbo får sin framtid senare. Eller aldrig.

Overallen

De boende i Rimsbo hade verkligen sett fram emot framtiden. De hade skaffat smarta telefoner, surfplattor och uppkopplade foppatofflor. Alla i Rimsbo hade en varsin såndär silverfärgad overall som man ska ha i framtiden. De hade tänkt ta på sig overallen och starta sina foppatofflor när framtiden var framme. Folk hade beställt rulltrappor och svävande bilar och nu är allt det där förstört. Rimsboborna får fortsätta hasa uppför sin traditionella trappor i sina traditionella jeans medan resten av kommunen susar mot den höghastiga digitala framtiden.

Ett eget internet

Men det är inget som får Rimsboborna att ge upp och bilda Amish-kollektiv. Snarare tvärtom. Den som inte gillar motgångar har ingen anledning att bo i Rimsbo.

Rimsbo bygger ett eget internet, helt utan krav på fiberbaserat bredband. Man behöver inte bredband alls, bara några bomullsband och lite tejp. Rimsbos Internet är helt fritt från uppkoppling och helt baserat på modern Internetanvändning.

Knäppa klipp

Det viktigaste är att kunna kolla roliga klipp på folk som ramlar. Det löste Rimsbo lätt eftersom det bor en gubbe med dålig balans här. Honom kan man åka förbi och kolla på. Han ramlar rätt ofta. Rimsboborna har lagt in alla sina tidningar i en gammal lada och skrivit stort på ladväggen: ”En krona”. Det är en betalvägg. Gubben som ramlar har ett kollegieblock, och i det har han ritat in en e-butik där man kan beställa vad som helst. Allt levereras med Postnord. Det fungerar lika bra som alla andra e-butiker.

Bomullsband

Rimsboborna har tejpat fast bomullsband på sina cd- och dvd-skivor och hängt ut banden genom fönstret så att folk som vill kan ladda hem musik och film. Det går även att ladda hem spel men då får man dra lite hårdare och vara försiktig så inte kartongen går upp. Folk vill ju gärna använda internet för att lägga saker i molnet. I Rimsbo har de inget moln. Men de har ett hål. Det är ett stort hål. Man kan lägga vad som helst i hålet. Folk har lagt sina familjebilder och vissa av dvd-filmerna i hålet. En företagare har sin bokföring i hålet. Rimsboborna står på varsin sida av ett fönster och pratar hackigt. Det känns som videokonferens. Och naturligtvis kan Rimsboborna boka tvättstugan med ett chips. Man bara lägger chipset på tvättmaskinen så är maskinen bokad.

Det här är Niklas Folkegård, från Rimsbo, onsdag