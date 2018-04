David Brodén tillbaka i Sandviken

– Det känns jättekul att få komma till ett av de bästa lagen i världen, där jag vet att det finns fantastiskt fina förutsättningar att spela bandy, säger David Brodén i ett pressmeddelande.

David Brodén, född 1992, gick bandygymnasiet i Sandviken och har de senaste säsongerna spelat i Hammarby. Under åren i Sandviken spelade han 34 matcher i herrlaget under säsongerna 2009-2012 och deltog i laget som vann finalen 2011. Efter säsongerna i SAIK var han en säsong hemma i moderklubben IFK Motala innan han kom till Hammarby.

– Vi tycker David är ett intressant tillskott till vårat lag och som vi ser stor utvecklingspotential i. En skridsko- och passningsskicklig spelare som hela tiden har ambitionen att göra sina medspelare bättre. Vi vill spela en bandy med mycket passningar och där ser vi att David passar in och kan tillföra mycket. Extra kul också att få tillbaka en spelare som vi varit med att utbildat under ungdomsåren när han kom till bandygymnasiet och som tagit ytterligare kliv under sin tid i Motala och Hammarby, säger Henrik Hagberg, Assisterande tränare/lagledare herrlaget.