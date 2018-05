Här är länets finalister i P4 Nästa

Årets Gävleborgsfinal i P4 Nästa kommer att hållas under matfestivalen Moläta på Stenegård i Järvsö 2 juli med start klockan 14.

Radiolyssnarna har hälften av makten i tävlingen, röstningen inleds 11 juni. Resten är upp till juryn som i år består av artisten Moa Holmsten, producenten Emanuel Recinos, musikern och mångkonstnären Charlie Granberg och P4 Gävleborgs kanalchef Kerstin Carlsson.

Den som vinner finalen i Järvsö har chans att ta sig till den stora riksfinalen som sänds 25 augusti från Linköping.

Finalister i P4 Nästa Gävleborg:

Petter Hedström, Gävle – På vattenytan

Christoffer Olsson, Valbo – Like this

Linda Lind, Bollnäs – My apology

Andrew Wild, Bollnäs – Shadows

House of say, Segersta – Know it

Petter Hedström, Gävle – På vattenytan

Petter Hedström tog sina första ackord som 13-åring på gitarren. Som 17-åring började han spela på lokala krogar i Gävle. Intresset för musik har alltid varit stort och grunden till det tror han ligger i att han som barn fick lyssna mycket på BB King, Eric Clapton, Pink Floyd, Peter LeMarc med flera.

2014 deltog Petter i TV4:s flaggskepp Idol och placerade sig på en sjätte plats bland 14 000 sökande. Medverkandet gav mycket jobb, kontakter och vänner. Petter har släppt några singlar och gjort många spelningar men aldrig riktigt slagit igenom därför vänder han sig nu till P4 Nästa.

Låten ”På Vattenytan” är skriven av Jens Hult och producerad av Alex Shield.

Christoffer Olsson, Valbo – Like this

Christoffer Olsson, kanske mest känd för att vara frontfigur och låtskrivare i det internationellt framgångsrika bluegrassbandet G2, bidrar med en egenskriven singel producerad av Jonas Lindberg. Det är andra gången som Christoffer är med i tävlingen.

Christoffers har en bred musikalisk bakgrund som både artist, låtskrivare och kompmusiker. Åren med G2 genererade tre fullängdsalbum och tio år av turnerande i Europa och USA som gjorde att bandet etablerade sig på den amerikanska marknaden. Bandet som vann titeln European Bluegrassband 2007 fick också äran att framträda på det legendariska Ryman Auditorium som det första utländska bluegrassband någonsin i historien.

Linda Lind, Bollnäs – My apology

Linda Lind är artist, låtskrivare och producent. Efter skolgången i Adolf Fredriks musikklasser och på Södra Latins musikprogram valde Linda att följa sin dröm om att åka till Los Angeles.

Linda Linds stora break hos den amerikanska publiken genom

medverkan i det omåttligt populära videospelet NBA 2K17. NBA 2K är ett av världens mest sålda konsolspel och till NBA 2K17 komponerade och producerade Linda Lind all musik till spelets ”MyCareer mode” med skådespelaren Michael B. Jordan. Hon sjunger även tre av

låtarna i spelet.

I 2018 års version av NBA 2K har svenska Linda fått ännu större plats. Hon inleder spelet med att sjunga den amerikanska nationalsången med en bildlik avatar av Linda. Låtarna hon har släppt på Spotify har idag över 1,8 miljoner streams.





Andrew Wild, Bollnäs – Shadows

Andrew Wild från Stockholm bor nu i Bollnäs där han studerar musik på folkhögskola. Hans musikintresse startade i tidiga tonåren när han började spela gitarr och sjunga. Andrew brukar jämföras med världssensationen Ed Sheeran, inte bara för sitt rödbruna hår, utan också för sitt sound och sättet som han uppträder med loop station när han spelar live.

Han har nyss släppt sin första EP ”Hold My Heart”, vars låtar är en mix av akustisk pop och pop-rock. Det är med låten ”Shadows” från EP:n som han ska tävla med i P4 Nästa. Låten handlar om den ångest man kan ha om sina tidigare relationer och hur man kunde gjort saker annorlunda.

House of say, Segersta – Know it

House of say är en låtskrivar- och producentduo ursprungligen från Stockholm och Linköping, men numera baserade i Segersta i Hälsingland.

Duons tredje singel Know it skrevs i en liten stuga i skogen förra vintern. "Det var kallt och vi behövde lite värme efter att ha varit utomhus i en snötung dunge och samplat rop och kvistknäckande som vi planerat använda i våra produktioner. Väl inne i stugan fann vi värmen i en 808-bas, smällen i en resonant marimba och luften i ett ambient sorl och därefter gick det fort med både textskrivande och inspelning."

Know it uppmanar till stärkandet av kvinnor och tjejer, rätten till sin egen kropp och slutet på kränkningar av alla slag.

Duons senaste singlar Ghost och Money har fått uppmärksamhet i svensk radio och braschtidningen Gaffa.