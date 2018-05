Lill-Babs hyllades med sång, glädje och tårar

Dörrarna i Storkyrkan i Gamla stan stod på vid gavel och lät fåglarnas försommarkvitter höras ända in i kyrkorummet. Och folk utanför kunde höra vad som sades – precis som Lill-Babs själv hade önskat. Om det blev fullt i en kyrka eller konsertsal brukade hon säga: "Det är bara är att öppna dörrarna så att alla kan höra", har hennes döttrar berättat.



Före gudstjänsten ringlade kön lång med människor som ville hedra den bortgångna artisten, och via en ingång på kyrkans baksida anlände även mer kända gäster som artisterna Björn Skifs, Tomas Ledin, Lill Lindfors samt författaren Jonas Gardell, tv-profilen Mark Levengood och kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).



Gudstjänsten inleddes med att Lill-Babs glittriga scenskor och en mikrofon placerades invid ett stort fotografi på henne, omringat av björkris. Prästen Olle Carlsson höll några inledande ord innan församlingen sjöng psalmen "En vänlig grönskas rika dräkt".



Därefter visades en inspelad hälsning från vännen och kollegan Quincy Jones, som kallade Svensson "en av de mest fantastiska människor jag någonsin mött", varpå Trombonisten Nisse Landgren och gitarristen Johan Norberg spelade Jones "The midnight sun never sets".



Lasse Berghagens röst bröts när han läste texten till egna dikten "Nu", och hans dotter Malin Berghagen och hennes systrar Kristin Kaspersen och Monica Svensson sjöng en omarbetad version av Kaspersens och Tommy Nilssons "Om inte du fanns".



Peter Jöback sjöng "Vinden i min själ", den franske kompositören Michel Legrands sång med svensk översättning av Beppe Wolgers, och Nanne Grönvall höll tal och sjöng Lars Forssells "Inte är det kärlek".



Ann-Louise Hanson och Siw Malmkvist sjöng en specialskriven version av en av Lill-Babs mest kända låtar: "Är du kär i mig ännu, Claes-Göran". Även Alcazar och Sarah Dawn Finer sjöng låtar och rapparen Petter höll tal.



Den fullsatta kyrkan präglades av en glädjefylld och lättsam stämning genom hela gudstjänsten, men också av tårar. Vännen och regissören Karin Falck lyfte fram Lill-Babs livslust och vänlighet i sitt tal.



– Du hade en klokskap som jag tror du hade insydd i dina gener, men som du också fått genom att verkligen leva. Jag tror ingen som representerat folkhemstanken om att alla människor är jämlika, sade hon.



Innan gudstjänsten konstaterade Lasse Berghagen att det var en sorgens dag, som man tvingades acceptera.



TT: Hur minns du Barbro?

– Oj, oj, oj. Jag har levt med henne i min närhet sedan jag var 19 år. Hon var positiv, öppen, varm, generös. En kanontjej. Hon var en jättebra morsa som verkligen brydde sig. Hon gav mig en bedövande vacker dotter, och vi har haft jättekul på scen också. Men hon var 80 år och dog i språnget, vad mer kan man begära? Hon somnade gott och i frid.



Det var den 3 april som Barbro "Lill-Babs" Svensson gick ur tiden i sviterna av cancer, 80 år gammal. På måndag ska hon begravas i Järvsö kyrka i Hälsingland, där hon tillbringade en stor del av sitt liv och där hon var starkt förknippad med bygden.

Sett till antal besökare ser begravningen ut att bli den största i Järvsös historia. Ceremonin är främst utformad för familj och vänner, men 350 av de 999 platserna i kyrkan är reserverade för allmänheten.

Söndagens minnesgudstjänst sänds även i TV4 klockan 18.30.