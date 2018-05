De var tidigt på plats för att hedra Barbro Lill-Babs Svensson

Rolf och Hjördis Fernström har haft mycket att göra med Barbro Lill-Babs Svensson då Rolf har haft utställning i hennes Caffär.

– Det känns otroligt viktigt att hedra hennes minne, hon var en otroligt fin människa, säger Rolf Fernström.

En annan som var på plats tidigt för att försäkra sig om en plats i kyrkan var Anneli Berggren, 69 år från Sundsvall. Anneli har varit med i Lill-Babs-klubben sedan hon var tolv år.

– Det var självklart för mig att åka hit i dag.

350 personer är inbjudna till begravningsgudstjänsten, men i Järvsö kyrka finns plats för cirka 600 personer till och det förväntas bli fullt. Kyrkportarna ska vara öppna under begravningsakten och de som inte får plats i kyrkan kan höra det som sägs via högtalare utanför kyrkan.

Efter begravningsakten kommer det finnas möjlighet att hedra Barbro Lill-Babs Svensson genom att lägga en blomma på anvisad plats på kyrkogården.

Under begravningsakten råder film och fotoförbud, men P4 Gävleborgs team finns på plats under hela dagen och uppdaterar dig via radio, bilder och text.

Texten kommer att uppdateras med fler bilder och ljud löpande under dagen.