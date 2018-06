Fler och fler vill utnyttja solens energi

2017 fick Länsstyrelsen in 31 ansökningar för solcellsbidrag under perioden januari-juni. I år har antalet ökat till 133 under samma period. En av dem som har skaffat solceller är Dick Pålsson i Hudiksvall.

– På mitt hus har vi 27 paneler på en yta av ungefär 45 kvadratmeter. De producerar 7000 kilowattimmar på ett år. Den här våren har varit fantastisk. I mars var det bättre produktion än i september förra året, säger han.