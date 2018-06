Pressat Gefle IF klarade oavgjort

Nyförvärvet Erik Törnros skjöt in 1-0 till Gävlelaget i den 38:e minuten, men den ställningen höll sig inte länge in i andra halvlek. Helsingborg kvitterade och tryckte sedan på för ett ledningsmål under resten av matchen men lyckades alltså inte med det.

Den oavgjorda matchen innebär att Gefle IF är kvar i botten av tabellen på 14:e plats i Superettan.