Finalist 5: House of say – Know it

House of say, från Segersta, med låten Know it är finalist nummer fem i länsfinalen i Sveriges radios stora musiktävling P4 nästa på Stenegård i Järvsö den 2 juli.

Rösta på House of say– Know it: Skicka texten p4gävle [mellanslag] låt5 till 722 50 (3 kr/röst + eventuell trafikavgift, maximalt tio sms per abonnemang).