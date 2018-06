Ljusdal IF får fortsätta vänta på trepoängaren

Assi IF vann säkert rättvist mot nästjumbon Ljusdals IF, men lagkapten Matilda Wennberg är ändå nöjd med hur Ljusdal som nykomling nu ändå sakta krigar sig in division ett:

– Assi är väldigt spelskickliga men vi står upp bra mot dem ändå. De skapar inte så många målchanser och det ser jag som ett bra betyg för oss, säger hon.

Det var vid tredje hörnan efter 13 minuter som Assi tog kommandot genom att forcera in returen till 1-0 Assi fortsatte sedan att pressa tillbaka Ljusdalsförsvaret och via stolpen kunde i 29:e minuten få in 2-0 via stolpen.

I andra halvlek blev hemmalaget lite bekväma och bjöd in gästerna spelmässigt, men trots det skapades det inte många målchanser. Kalixlaget Assi till slut vann med 2-0 och klättrade upp till åttonde plats i tabellen.

Ljusdal IF får däremot fortsätta vänta på en trepoängs-seger och det kan förstås bli extra tufft i nästa omgång då motståndare är serieledande Kungsbacka. Matilda Wennberg är fortsatt optimistisk.

– Man vet aldrig! Jag tror att trepoängaren kommer snart!